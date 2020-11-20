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Еще две женщины умерли в Татарстане от коронавируса

20:11, 20.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Еще две женщины умерли в Татарстане от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Еще два человека умерли в Татарстане от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Он инфекции скончалась 67-летняя женщина. Она была госпитализирована в больницу с внебольничной пневмонией. Состояние ухудшалось вследствие полиорганной недостаточности. У нее имелись хронические заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

Второй жертвой стала 64-летняя женщина, она была доставлена в больницу с пневмонией. Ее лечение осложнялось на фоне обострения хронических заболеваний.

Всего на 20 ноября в Татарстане зарегистрировано 128 летальных случаев от COVID-19.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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