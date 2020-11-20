Еще две женщины умерли в Татарстане от коронавируса

Еще два человека умерли в Татарстане от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Он инфекции скончалась 67-летняя женщина. Она была госпитализирована в больницу с внебольничной пневмонией. Состояние ухудшалось вследствие полиорганной недостаточности. У нее имелись хронические заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

Второй жертвой стала 64-летняя женщина, она была доставлена в больницу с пневмонией. Ее лечение осложнялось на фоне обострения хронических заболеваний.

Всего на 20 ноября в Татарстане зарегистрировано 128 летальных случаев от COVID-19.



Ольга Плешкова