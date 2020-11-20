В Роспотребнадзоре по РТ из-за переполненных автобусов посоветовали пользоваться личными авто

Из-за переполненных автобусов казанцам рекомендуется по возможности пользоваться личным транспортом или выходить пораньше. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, ведомство давало предписания всем перевозчикам в части соблюдения времени выхода на рейс автобусов: «Но здесь, знаете, скорее всего, проблема в том, что болеют и водители, возможно, и кондуктора, поэтому мало автобусов выходит на рейс. Но по линии Министерства транспорта мы эту тему тоже отрабатываем. А то, что без масок находятся лица в автобусах, — это к органам полиции. Рейды у нас на сегодня продолжаются».

«Если есть возможность — [нужно] воспользоваться личным транспортом... Понятно, что автобусов мало, но, возможно, пораньше выйти, дождаться другой. Не могу сказать, как здесь проще людям поступить. Есть несколько вариантов, но по линии регулярности движения мы письма писали в Министерство транспорта и исполнительный комитет города Казани. Можно у них уточнить, как они видят решение вопроса, но мы на количество транспорта не повлияем точно».

Напомним, что в соцсетях пассажиры автобуса №6 пожаловались на то, что в 7 утра ждали автобус 30 минут. Все люди в транспортное средство не поместились, а остальные ехали «битком».