В России впервые выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 24 318 случаев коронавируса. Это новый рекорд.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 2 039 926, сообщает федаральный оперштаб.



Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки от COVID-19 умер 461 человек. Всего за весь период в России зафиксировано 35 311 летальных исходов.

Фото: стопкоронавирус.рф

Выздоровели за сутки 24 758 человек. Всего с начала пандемии вылечились 1 551 414 пациентов.