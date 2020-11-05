Главное о коронавирусе на 5 ноября: ажиотаж на лекарства, продление дистанта в Москве, катастрофа на Украине

Малый темп прироста



За последние сутки в Татарстане подтвердились 53 новых случая коронавируса, из них три завозных, 50 — контактных. Восемь человек госпитализировано, 45 лечатся дома.



Всего на 5 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 649 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 7 676 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. Умерли 112 человек.

Татарстан занял первое место среди регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости коронавирусом за сутки. Показатель по республике составил 0,5%.

В Татарстане фиксируется ажиотажный спрос на лекарства, которые применяются при коронавирусе, — антибиотики, противовирусные препараты, препараты для лечения системы свертывания крови. При этом ранее Минздрав Татарстана предупреждал об опасности самолечения и использования подобных препаратов без назначения врача.

Фото Маргариты Головатенко

Заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 в Казани Ильдус Лутфуллин рассказал, что ситуация с коронавирусом довольно серьезная и попросил не верить фейковой информации, формирующей «истерический информационный фон».

Татарстан ведет работу по заключению контрактов с производителями и поставщиками лекарств для лечения коронавируса. Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева заявила, что лечащиеся на дому пациенты начнут получать бесплатные антибиотики и противовирусные препараты в середине ноября.

В Казани создали рабочую группу по предупреждению распространения коронавируса на объектах торговли, общественного питания и в городском пассажирском транспорте. Соответствующее постановление исполкома от 27 октября опубликовано сегодня в сборнике документов мэрии.

В Челнах опровергли дефицит лекарств и кислорода в инфекционной больнице.

Фото: chelny-izvest.ru

Власти Татарстана разрешили работать по ночам расположенным за пределами городов придорожным кафе, которым с 31 октября запретили работать ночью. По этому постановлению с 23.00 до 6.00 могли работать только заведения, обслуживающие клиентов навынос, доставка, а также общепит в аэропортах и на вокзалах.

Коронавирус в магазинах и транспорте



За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 238 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 712 858 человек, а выздоровевших — до 1 279 169 человек.



Зафиксировано 292 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 29 509 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 63 млн тестов на коронавирус, в том числе 570 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 405,3 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге сообщил, что в Москве учащиеся 6-11 классов будут находиться на дистанционном режиме обучения еще две недели — с 9 по 22 ноября.

Фото mos.ru

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заложенность ушей тоже встречается среди симптомов коронавирусной инфекции.

За год объем находящихся вне банковской системы денег вырос на 28%. На 1 октября сумма наличных на руках граждан и в кассах организаций составляла 12,1 триллиона рублей. Докоронакризисный показатель роста (на 1 марта этого года) был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%.

Вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал фактор, влияющий на повторное заболевание COVID-19 — если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, больше вероятность, что человек заболеет повторно.

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах, но нашел в магазинах и транспорте. Из 220 тыс. исследований по всей России выявлено 322 положительных результата образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб.

Фото Ильи Репина

Консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, что резкое укрепление иммунитета с помощью лимона, чеснока, лука или аскорбиновой кислоты —миф. Они полезны, но не снижают риск заражения инфекциями.

Уничтожение популяций норок



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 48 092 115 человек, 1 225 221 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 486 486). На второй строчке — Индия (8 364 086), на третьей — Бразилия (5 590 025). Россия на четвертом месте (1 680 579), на пятом — Франция (1 591 152).



Больше всего смертей зафиксировано в США (233 729). За ними следуют Бразилия (161 106), Индия (124 315), Мексика (93 228) и Великобритания (47 832).

В Дании может быть уничтожена вся популяция норок. Животные переносят коронавирус, и ученые опасаются мутации вируса и того, что он может распространиться на людей.

Группа исследователей из медицинского университета Вены составила список основных симптомов легкой формы коронавирусной инфекции. К самой распространенной группе относятся симптомы гриппа — озноб, усталость, кашель, температура. Еще у пациентов проявлялись симптомы, схожие с простудными: ринит, заложенность носа, чихание. Среди остальных симптомов — боли в суставах и мышцах, воспаление глаз и слизистых оболочек, одышку, тошноту и диарею, а также потерю вкуса и обоняния.

В Италии вводят комендантский час и ограничения на передвижения. В стране также будут закрыты торговые центры по выходным и праздничным дням и перестанут работать музеи и выставки. Покинуть дом без уважительной причины нельзя после 22.00.

Власти Польши приняли решение закрыть непродовольственные магазины в торговых центрах и все учреждения культуры для противодействия распространению коронавируса.

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм. Группа исследователей проводила эксперименты с роговицей 25-ти человек — доноров, а также с роговицей мышей. Они подвергали их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV-1. Ученые пришли к выводу о том, что коронавирус не может воспроизводиться в роговице.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране превращается в катастрофическую.

Маргарита Головатенко