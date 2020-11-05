В Казани создали рабочую группу по предупреждению распространения COVID-19

Фото: Илья Репин

В Казани создали рабочую группу по предупреждению распространения коронавируса на объектах торговли, общественного питания и в городском пассажирском транспорте. Соответствующее постановление исполкома от 27 октября опубликовано сегодня в сборнике документов мэрии.

Председателем группы стал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru

«Основной задачей рабочей группы является мониторинг и контроль проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий при оказании услуг на объектах торговли, общественного питания и в городском пассажирском транспорте г. Казани согласно рекомендациям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Роспотребнадзор)», — следует из документа.