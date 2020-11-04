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Татарстан занял первое место в списке регионов с наименьшими темпами заболеваемости коронавирусом за сутки

17:52, 04.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан занял первое место в списке регионов с наименьшими темпами заболеваемости коронавирусом за сутки
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Татарстан занял первое место среди регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости коронавирусом за сутки. Показатель по республике составил 0,5%. Первое место также разделяет Дагестан с аналогичным показателем. Об этом сообщает оперштаб.

На втором месте Московская область и Чувашская Республика — темп прироста заболеваемости в них составляет 0,6%. Третье место разделяют Чечня, Свердловская область, Марий Эл и Ханты-Мансийский АО — в них показатель равен 0,7%.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом за сутки снова опустился до 0,5%.

ОбществоМедицина Татарстан
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