СМИ: власти Дании собираются истребить всю популяцию норок из-за опасности мутации COVID-19

В Дании может быть уничтожена вся популяция норок. Животные переносят коронавирус, и ученые опасаются мутации вируса.

Выявленный у животных вирус может распространяться среди людей, рассказала премьер-министр страны Метте Фредериксен.

В Дании зарегистрировано 1 137 поголовий норок, которые насчитывают примерно 12 млн зверей, передает RT со ссылкой на местные издания.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург допустил, что коронавирус может распространиться на животных. Это приведет к превращению инфекции в природно-очаговую эпидемию.

