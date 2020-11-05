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В Челнах опровергли дефицит лекарств и кислорода в инфекционной больнице

10:29, 05.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах опровергли дефицит лекарств и кислорода в инфекционной больнице
Фото: realnoevremya.ru

В лечебных учреждениях Набережных Челнов нет проблем с подачей кислорода и медикаментами, сообщил во время пресс-конференции глава горздрава Александр Николаев.

Лечебные учреждение делают заявки, по которым получают препараты. В случае снижения запасов они оставляют дополнительную заявку. Проблем с кислородом в инфекционной больнице нет, поскольку этот вопрос постоянно на контроле. Все пациенты получают определенный поток кислорода в зависимости от степени дыхательной недостаточности, от уровня сатурации, объяснил он.

realnoevremya.ru

В понедельник руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев рассказал, что вспышки коронавируса зафиксировали в инфекционной больнице, горбольнице №5 и БСМП.

ОбществоМедицина Татарстан
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