В Челнах опровергли дефицит лекарств и кислорода в инфекционной больнице

В лечебных учреждениях Набережных Челнов нет проблем с подачей кислорода и медикаментами, сообщил во время пресс-конференции глава горздрава Александр Николаев.

Лечебные учреждение делают заявки, по которым получают препараты. В случае снижения запасов они оставляют дополнительную заявку. Проблем с кислородом в инфекционной больнице нет, поскольку этот вопрос постоянно на контроле. Все пациенты получают определенный поток кислорода в зависимости от степени дыхательной недостаточности, от уровня сатурации, объяснил он.

realnoevremya.ru

В понедельник руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев рассказал, что вспышки коронавируса зафиксировали в инфекционной больнице, горбольнице №5 и БСМП.

