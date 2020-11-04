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Роспотребнадзор: заложенность ушей может быть признаком коронавируса

19:38, 04.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: заложенность ушей может быть признаком коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Заложенность ушей тоже встречается среди симптомов коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19", — цитирует ее «РИА Новости».

Пшеничная ссылается на турецкое исследование, в котором ученые анализировали симптомы 172 пациентов с коронавирусом. У 31 человека обнаружили заложенность ушей — это 18% от общего числа.

realnoevremya.ru

Такой симптом может быть и признаком ОРВИ. По ее словам, в случае, если боль не проходит в течение нескольких дней, а еще если в ухе появляются боли, необходимо в срочном порядке обратиться к отоларингологу.

Напомним, британские ученые установили, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут быть симптомами заболевания коронавирусом.

ОбществоМедицина Татарстан
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