Ученые назвали основные симптомы легкой формы COVID-19

Группа исследователей из медицинского университета Вены составила список основных симптомов легкой формы коронавирусной инфекции. Определить их в семь групп ученые решили в работе посвященной вызванным COVID-19 изменениям в иммунной системе.

К самой распространенной группе относятся симптомы гриппа — озноб, усталость, кашель, температура, говорится в статье, опубликованной в журнале European Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Также у пациентов проявлялись симптомы, схожие с простудными: ринит, заложенность носа, чихание.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

К остальным группам ученые отнесли боли в суставах и мышцах, воспаление глаз и слизистых оболочек, одышку, тошноту и диарею, а также потерю вкуса и обоняния.

Утверждается, что для в исследовании приняли участие более 200 человек, большинство из которых выздоравливали после COVID-19.

Ранее в Минздраве РФ объяснили, при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства Ирина Кравченко также назвала температуру, нарушение вкуса и обоняния, тяжесть в грудной клетке симптомами инфекции.

