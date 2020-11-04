Казанский врач детского ковид-госпиталя: ситуация с коронавирусом серьезная, идет вторая волна

Заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 в Казани Ильдус Лутфуллин рассказал, что ситуация с коронавирусом довольно серьезная.



«Ситуация с ковидом серьезная, друзья. Надежды на то, что ковид будет держаться на уровне плато, не оправдались, вторая волна идет во всей красе», — написал он в своем instagram-аккаунте.

Врач отметил большое количество ложной информации вокруг ситуации с коронавирусом. В пример он привел блогера, который сообщал о том, что в детской больнице №1 на детей не хватает лекарств, поэтому их лечат глицином.

По словам врача, подобные публикации формируют «истерический информационный фон»: «Не верьте фейковой информации. Ее полно и в неофициальных, и в официальных (увы!) источниках информации. Откуда брать точную информацию? Не знаю. Берите меньше информации. Просто берегите себя и семью».

pixabay.com

В посте он напомнил и о мерах профилактики: мытье рук, ношении масок, соблюдении дистанции и информационной гигиены. Еще он посоветовал никуда не выходить без надобности, а в случае с ОРВИ — лучше сидеть дома.

Напомним, за время пандемии 41 жителя Татарстана наказали за фейки о коронавирусе.