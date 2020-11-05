Власти Татарстана разрешили работать по ночам придорожным кафе

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабмин Татарстана уточнил список «антиковидных» ограничений. Теперь разрешение работать по ночам получили придорожные кафе, расположенные за пределами городов.

Согласно документу, в пункте 4 шестой абзац дополняется словами «, а также объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов».

Сам этот абзац касается ресторанов, кафе и дискотек, которым с 31 октября запретили работать ночью. По этому постановлению с 23.00 до 6.00 могли работать только заведения, обслуживающие клиентов навынос, доставка, а также общепит в аэропортах и на вокзалах.

Новая поправка вступает в силу с момента ее официального опубликования.