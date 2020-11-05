В Москве дистанционное обучение продлено еще на две недели — Собянин

Фото: wikipedia.org / Олег Токарев

В Москве учащиеся 6—11 классов будут находиться на дистанционном режиме обучения еще две недели — с 9 по 22 ноября. Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



По его словам, за прошедшие две недели, когда учащиеся находились на дистанционке, количество заразившихся COVID-19 уменьшилось практически вдвое. В настоящее время ситуация снова начала обостряться.

«Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования», — написал мэр.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявлял о продлении ограничений из-за коронавируса.

