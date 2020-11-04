В Минздраве Татарстана констатировали ажиотажный спрос на лекарства — пациенты закупают их впрок

В Татарстане фиксируется ажиотажный спрос на лекарства, которые применяются при коронавирусе, — антибиотики, противовирусные препараты, препараты для лечения свертывающейся системы крови.

«Население пытается купить эти препараты впрок», — констатировала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева, отметив, что в этом нет нужды, так как эти лекарства могут просто не понадобиться.

скриншот трансляции пресс-конференции

Она отметила недопустимость самолечения: «То, что подходит вашему соседу, родственнику, даже ближайшему, может совершенно не подходить для конкретного пациента, потому что выбор препаратов происходит с учетом назначения препарата врачом, происходит с учетом сопутствующих заболеваний, возраста и даже массы тела. Поэтому единых схем быть не может, это только решение врача с учетом всех этих факторов, и закупать какие-либо препараты впрок по совету соседа, тем более их принимать — это категорически, конечно, недопустимо. Потому что это может привести к очень серьезным последствиям и утяжелению процесса».