Глава МИД России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию

Глава МИД России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

Его самочувствие хорошее, уточнили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД.

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Все запланированные визиты и встречи будут перенесены на более позднее время. 28—29 октября Лавров должен был посетить Сараево и Белград. Вчера, 26 октября, дипломат вернулся из Грузии.

Сегодня основатель группы «Би-2» и ее солист Лева сообщил, что заразился коронавирусом. Артист добавил, что уже идет на поправку. Первый концерт тура запланирован в Казани в ноябре.

