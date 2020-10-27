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Глава МИД России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию

18:35, 27.10.2020 1
Глава МИД России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию
Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

Его самочувствие хорошее, уточнили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД.

wikimedia.org

Все запланированные визиты и встречи будут перенесены на более позднее время. 28—29 октября Лавров должен был посетить Сараево и Белград. Вчера, 26 октября, дипломат вернулся из Грузии.

Сегодня основатель группы «Би-2» и ее солист Лева сообщил, что заразился коронавирусом. Артист добавил, что уже идет на поправку. Первый концерт тура запланирован в Казани в ноябре.

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