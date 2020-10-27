Солист «Би-2» заразился коронавирусом

Основатель группы «Би-2» и ее солист Лева сообщил, что заразился коронавирусом, но уже идет на поправку. Об этом сказано на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». Ранее музыкант сообщал о болезни в своем Instagram.



«Всем интересующимся здоровьем Левчика — все в порядке, ковид протекает в легкой форме. К началу гастролей карантин Левы закончится, так что все назначенные ноябрьские концерты «Би-2» состоятся по плану», — сказано в сообщении.

Первый концерт тура пройдет 11 ноября в столице Татарстана. Выступления запланированы и в таких городах, как Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург и Москва.

realnoevremya.ru

В группе отметили, что внимательно следят за ограничениями на проведение массовых мероприятий и будут сообщать о возможных изменениях.

Ранее сообщалось, что «Би-2» собирается выпустить новый альбом в 2021 году.