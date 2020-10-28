В Татарстане врачи спасли жизнь беременной девушке, заболевшей COVID-19

В Татарстане врачи спасли жизнь беременной девушке, которая заболела коронавирусом. Пациентка практически перестала дышать самостоятельно.

Девушка заболела на 27-й неделе беременности. Поначалу у нее были насморк и красное горло, а через 3 дня банальное ОРВИ перетекло в ангину. К вечеру она тяжело дышала, а в один миг и вовсе начала задыхаться. Приехавшие медики скорой подключили девушку к кислороду и увезли в инфекционный госпиталь Нижнекамска. Ей диагностировали коронавирус с полным букетом симптомов.

К вечеру пациентке стало еще хуже: дышать самостоятельно она уже не могла, легкие оказались поражены на 50%, температура была выше 39 градусов. Девушка находилась в бессознательном состоянии.

Собрав онлайн-консилиум с врачами Республиканской клинической больницы, врачи решили перевести женщину в Перинатальный центр РКБ. Медики выехали в Казань на реанимобиле Центра медицины катастроф РКБ. Женщина то приходила в себя, то снова проваливалась в сон. Кислорода не хватало, по дороге врачи созванивались с другой бригадой скорой помощи. Медики передали баллон кислорода по пути, где-то на трассе. Ночью женщину уже привезли в реанимацию Перинатального центра РКБ. Там она провела несколько суток. Врачи каждый час проверяли ее и состояние еще нескольких будущих мам, лежащих в реанимации.



Постепенно состояние девушки стало улучшаться, ребенок жив и здоров по всем показателям. Еще через несколько дней пациентку перевели в отделение пульмонологии РКБ на реабилитацию. Сейчас она уехала домой и ждет дня родов, рассказали в пресс-службе РКБ.

В Татарстане под наблюдением находятся 100 беременных пациенток, у которых выявили коронавирус. Врачи уверяют, что вирус не передается ребенку и еще ни один из новорожденных не дал положительного результата теста на COVID-19.

