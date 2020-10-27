В Татарстане около 2,2 тысячи пациентов прошли реабилитацию после коронавирусной пневмонии

Фото: кадр видео «Татар-информ»

В Татарстане около 2,2 тысячи пациентов прошли реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА Резеда Бодрова.



Спикер рассказала, что санаторий «Нехама» в Петровском был перепрофилирован для тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Там выделено 100 мест, 30 человек уже прошли восстановление.

«На 1 октября мы получили сводку от 52 лечебных профилактических учреждений Татарстана. Там прошли реабилитацию около 2,2 тыс. пациентов: примерно 900 человек получили лечение в профильных отделениях медицинской реабилитации, где мультидисциплинарная команда вела наших пациентов. И больше тысячи — на базе учреждений, приближенных к месту жительства», — сказала Бодрова.

Ранее сообщалось, что санаторий «Нехама» до конца года проведет медицинскую реабилитацию более 130 пациентов, переболевших COVID-19.