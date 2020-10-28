Вакцинация от коронавируса на коммерческих условиях иностранцев невозможна — Минздрав

Вакцинация против COVID-19 на коммерческих условиях иностранных туристов невозможна. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее в СМИ появилась информация о продаже в нескольких зарубежных странах туров в РФ с целью вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Стоимость путевок в Чехии начиналась от 30 тыс. крон (около 1 170 евро) и выше.

В Минздраве назвали это обычным мошенничеством: вакцинация возможна только для граждан РФ:

«Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации — у россиян. И лишь после удовлетворения внутренней потребности — когда будут вакцинированы группы риска и все желающие — можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Напомним, в Татарстане привились от коронавируса 25 человек.

