В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса
В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавирусной инфекции.
Женщина 1936 года рождения была доставлена в больницу с пневмонией. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Женщину 1941 года рождения тоже госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией. Ее лечение осложнялось из-за обострения сердечной недостаточности.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.
По состоянию на 27 октября в Татарстане зарегистрировано 109 летальных случаев от COVID-19.
Ранее «Реальное время» сообщало о смерти двух мужчин от коронавируса в Татарстане.ОбществоМедицина Татарстан
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