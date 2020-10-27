В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавирусной инфекции.

Женщина 1936 года рождения была доставлена в больницу с пневмонией. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Женщину 1941 года рождения тоже госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией. Ее лечение осложнялось из-за обострения сердечной недостаточности.

realnoevremya.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

По состоянию на 27 октября в Татарстане зарегистрировано 109 летальных случаев от COVID-19.

Ранее «Реальное время» сообщало о смерти двух мужчин от коронавируса в Татарстане.