Роспотребнадзор по Татарстану отреагировал на рекомендации запрета ночного режима работы общепита и дискотек

Оперштаб по Татарстану в ближайшее время рассмотрит вопрос запрета работы развлекательных мероприятий и заведений общепита с 23.00 до 06.00. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



«Что касается дискотек, общественного питания после 23.00 — этот пункт, поскольку появился в постановлении, подлежит обсуждению и рассмотрению на оперативном штабе по новой коронавирусной инфекции при правительстве Республики Татарстан. На днях мы будем рассматривать этот вопрос, обсуждать и при необходимости вводить либо не вводить эту меру», — сообщила Патяшина в эфире телеканала Univer TV.

По ее словам, в отношении обязательного масочного режима в Татарстане пока ничего не меняется: «У нас, я напомню, обязательность масочного режима сегодня введена, и она у нас действует с лета, с весны этого года. Поэтому в этой части — не меняется».



realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководитель управления Роспотребнадзора отметила, что остается под запретом работа ночных клубов и кальянных: «Согласно постановлению, ночные клубы на сегодня запрещены. У нас есть факты работы клубов, и этими фактами занимается МВД».

Ранее Патяшина сообщала, что Татарстан еще не достиг пика заболеваемости коронавирусом.

