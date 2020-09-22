Главное о коронавирусе на 22 сентября: прогнозы по выпуску вакцины, критичная ситуация в Великобритании

В Минздраве объяснили рост числа заражений

За последние сутки в Татарстане подтвердились 23 новых случая коронавируса, все контактные. Пять человека госпитализированы, 18 лечатся дома.



Всего на 21 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 044 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 923 человека, в том числе 18 за минувшие сутки. Умер 71 человек.

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов мог заразиться коронавирусом в Казани. За несколько дней до смерти он выступал в столице Татарстана.

Фото terrnews.com

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов объяснил, что говорить о «второй волне» эпидемии коронавируса — некорректно, а рост числа выявленных зараженных объясняется сезонностью других заболеваний.

Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 — 0,3%.

Коечный фонд почти заполнен

За последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 976 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 115 810 человек, а выздоровевших — до 917 949 человек.



Зафиксировано 160 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 19 649 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 43,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 237 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 221,1 тыс. человек.

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир». Лекарство будет стоить от 12 320 рублей. Лекарство заказали почти все крупные аптечные сети страны.

Минздрав России разрешил проведение клинических исследований «антиковидной» вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусом. Сейчас он перешел на дистанционный режим работы.

Фото krskstate.ru

В Минздраве сообщили, что коечный фонд, выделенный под больных коронавирусом, заполнен на 81,3%.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские компании в октябре произведут около 500 тыс. доз вакцины от коронавируса и выйдут на максимальный объем выпуска с февраля следующего года.

Пандемия коронавируса изменила поведение посетителей торговых центров: в магазины не идут спонтанные покупатели, зато идут целевые. Так, выручка ретейлеров в августе 2020 года выросла на 3—12% по сравнению тем же периодом 2019 года, хотя трафик был ниже.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества. Пандемия коронавируса пополнила список причин.

Владелец компании «Р-Фарм» Алексей Репик сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом придется на период с конца ноября по начало декабря. По его мнению, число заболевших россиян может превысить 2 миллиона человек.

По итогам первой половины 2020 года производство в сфере машиностроения упало на 12,6%. За весь год эксперты ожидают сокращения на 10%, что станет худшим показателем с 2009 года. Связано это в первую очередь с коронавирусными ограничениями.

Фото gr-sily.ru

Президент России Владимир Путин наградил врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом: орденом Пирогова награждены семь врачей, медали Луки Крымского удостоены девять врачей, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ Яне Орловой.

ООН готова «ускориться»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 31 328 238 человек, 964 839 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 857 967). На второй строчке — Индия(5 562 663), на третьей — Бразилия (4 558 040). Россия на четвертом месте (1 105 048), на пятом — Колумбия (770 435).



Больше всего смертей зафиксировано в США (199 884). За ними следуют Бразилия (137 272), Индия (88 935), Мексика (73 697) и Великобритания (41 877).

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что готова ускорить разработку и производство новых вакцин от коронавируса, а еще лекарств и медицинского оборудования.

Цены на нефть марки Brent на Лондонской бирже снизились до $40,99 за баррель. Аналитики связывают это с данными о росте заболеваемости коронавирусом и вероятности введения ограничительных мер.

По данным исследования, которое провел профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, переболевшие лихорадкой денге люди могут обладать определенным уровнем иммунитета к новому коронавирусу. Исследование пока не опубликовано.

Фото: Diego Rousseaux / Revista Brasileiros (ocafezinho.com)

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти сообщил о критическом уровне пандемии коронавируса в Великобритании.

Проведенное доктором Лиамом Таунсендом из больницы Св. Джеймса и Института трансляционной медицины Тринити-колледжа в Дублине исследование показало, что усталость присутствует более чем у половины обследованных пациентов «независимо от серьезности их инфекционного состояния».

Маргарита Головатенко