Главное о коронавирусе на 22 сентября: прогнозы по выпуску вакцины, критичная ситуация в Великобритании
В Минздраве объяснили рост числа заражений
За последние сутки в Татарстане подтвердились 23 новых случая коронавируса, все контактные. Пять человека госпитализированы, 18 лечатся дома.
Всего на 21 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 044 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 923 человека, в том числе 18 за минувшие сутки. Умер 71 человек.
- Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов мог заразиться коронавирусом в Казани. За несколько дней до смерти он выступал в столице Татарстана.
- Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов объяснил, что говорить о «второй волне» эпидемии коронавируса — некорректно, а рост числа выявленных зараженных объясняется сезонностью других заболеваний.
- Татарстан вошел в число регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 — 0,3%.
Коечный фонд почти заполнен
За последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 976 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 115 810 человек, а выздоровевших — до 917 949 человек.
Зафиксировано 160 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 19 649 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 43,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 237 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 221,1 тыс. человек.
- В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир». Лекарство будет стоить от 12 320 рублей. Лекарство заказали почти все крупные аптечные сети страны.
- Минздрав России разрешил проведение клинических исследований «антиковидной» вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН).
- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусом. Сейчас он перешел на дистанционный режим работы.
- В Минздраве сообщили, что коечный фонд, выделенный под больных коронавирусом, заполнен на 81,3%.
- Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские компании в октябре произведут около 500 тыс. доз вакцины от коронавируса и выйдут на максимальный объем выпуска с февраля следующего года.
- Пандемия коронавируса изменила поведение посетителей торговых центров: в магазины не идут спонтанные покупатели, зато идут целевые. Так, выручка ретейлеров в августе 2020 года выросла на 3—12% по сравнению тем же периодом 2019 года, хотя трафик был ниже.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества. Пандемия коронавируса пополнила список причин.
- Владелец компании «Р-Фарм» Алексей Репик сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом придется на период с конца ноября по начало декабря. По его мнению, число заболевших россиян может превысить 2 миллиона человек.
- По итогам первой половины 2020 года производство в сфере машиностроения упало на 12,6%. За весь год эксперты ожидают сокращения на 10%, что станет худшим показателем с 2009 года. Связано это в первую очередь с коронавирусными ограничениями.
- Президент России Владимир Путин наградил врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом: орденом Пирогова награждены семь врачей, медали Луки Крымского удостоены девять врачей, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ Яне Орловой.
ООН готова «ускориться»
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 31 328 238 человек, 964 839 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 857 967). На второй строчке — Индия(5 562 663), на третьей — Бразилия (4 558 040). Россия на четвертом месте (1 105 048), на пятом — Колумбия (770 435).
Больше всего смертей зафиксировано в США (199 884). За ними следуют Бразилия (137 272), Индия (88 935), Мексика (73 697) и Великобритания (41 877).
- Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что готова ускорить разработку и производство новых вакцин от коронавируса, а еще лекарств и медицинского оборудования.
- Цены на нефть марки Brent на Лондонской бирже снизились до $40,99 за баррель. Аналитики связывают это с данными о росте заболеваемости коронавирусом и вероятности введения ограничительных мер.
- По данным исследования, которое провел профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, переболевшие лихорадкой денге люди могут обладать определенным уровнем иммунитета к новому коронавирусу. Исследование пока не опубликовано.
- Главный санитарный врач Англии Крис Уитти сообщил о критическом уровне пандемии коронавируса в Великобритании.
- Проведенное доктором Лиамом Таунсендом из больницы Св. Джеймса и Института трансляционной медицины Тринити-колледжа в Дублине исследование показало, что усталость присутствует более чем у половины обследованных пациентов «независимо от серьезности их инфекционного состояния».
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