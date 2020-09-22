Цены на нефть упали из-за нового роста заболеваемости коронавирусом

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На Лондонской бирже цены на нефть марки Brent снизились до $40,99 за баррель. Данные значения впервые достигнуты с 8 сентября.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть WTI упала до $38,74.

По мнению аналитиков, обрушение цен на нефть связано с данными о росте заболеваемости коронавирусом и вероятности введения ограничительных мер, передают «Ведомости». Дополнительным фактором понижения цен могло стать повышение добычи нефти в Ливии.

Ранее курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 90 рублей. Вырос и доллар, пиковое значение составило 76,53 рубля

