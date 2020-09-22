Эксперты назвали спад машиностроения в России крупнейшим за 10 лет

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам первой половины 2020 года производство в сфере машиностроение упало на 12,6%. За весь год эксперты ожидают сокращения на 10%, что станет худшим показателем с 2009 года.

Максимальное падение наблюдалось в апреле — 34,3%. Аналитики отмечают, что апрельское сокращение производства стало максимальным с 2009 года.

Общий показатель за второй квартал — 24,7%, сообщает «РИА Рейтинг». Связано это в первую очередь с коронавирусными ограничениями.

В последующие месяцы локдаун стал постепенно сниматься, темпы падения сократились. В мае оно составило 20,7%, в июне — 19,1%.

Отмечается, что самое глубокое падение испытало автомобилестроение. Выпуск легковых автомобилей снизился в первом полугодии на 34,9%, во втором квартале — более чем в два раза.

Также, по данным Росстата, на 36% упало производство летательных аппаратов, включая космические.

Эксперты считают, что во втором полугодии динамика производства в машиностроении будет улучшаться. Однако негативный результат первой половины года отразится на общих показателях и год может стать худшим с 2015-го, а возможно, и с 2009 года.