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ООН заявила, что готова ускорить разработку и производство новых вакцин

23:43, 21.09.2020
ООН заявила, что готова ускорить разработку и производство новых вакцин
Фото: Pixabay

Пандемия коронавируса застала страны Организации Объединенных Наций (ООН) врасплох. Это признала Генеральная Ассамблея ООН в декларации, посвященной 75-летию организации.

«Пандемия COVID-19 застала нас врасплох. Она стала тревожным звонком, послужившим свидетельством того, что нам необходимо лучше готовиться не только к кризисам в области здравоохранения, но и к другим проблемным и кризисным ситуациям»,— указано в декларации.

Генассамблея заявила, что готова ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования.

Ранее в Кремле рассказали, о чем будет говорить Путин на ГА ООН.

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