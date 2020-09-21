ООН заявила, что готова ускорить разработку и производство новых вакцин

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Пандемия коронавируса застала страны Организации Объединенных Наций (ООН) врасплох. Это признала Генеральная Ассамблея ООН в декларации, посвященной 75-летию организации.

«Пандемия COVID-19 застала нас врасплох. Она стала тревожным звонком, послужившим свидетельством того, что нам необходимо лучше готовиться не только к кризисам в области здравоохранения, но и к другим проблемным и кризисным ситуациям»,— указано в декларации.

Генассамблея заявила, что готова ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования.



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