Минздрав России допустил до клинических испытаний вакцину Центра имени Чумакова

Минздрав России разрешил проведение клинических исследований «антиковидной» вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН), сообщает RT.



Исследования пройдут в трех городах: Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске, в исследованиях будут участвовать более 3 тысяч добровольцев.

Точные сроки не названы, однако предполагается завершить испытания в ноябре.

Ранее сообщалось о прохождении регистрации трех российских вакцин от коронавируса, вакцина Центра имени Чумакова — в их числе.