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Минздрав России допустил до клинических испытаний вакцину Центра имени Чумакова

08:15, 22.09.2020
Минздрав России допустил до клинических испытаний вакцину Центра имени Чумакова
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав России разрешил проведение клинических исследований «антиковидной» вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН), сообщает RT.

Исследования пройдут в трех городах: Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске, в исследованиях будут участвовать более 3 тысяч добровольцев.

Точные сроки не названы, однако предполагается завершить испытания в ноябре.

Ранее сообщалось о прохождении регистрации трех российских вакцин от коронавируса, вакцина Центра имени Чумакова — в их числе.

ОбществоМедицина
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