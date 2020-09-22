Минздрав России допустил до клинических испытаний вакцину Центра имени Чумакова
Минздрав России разрешил проведение клинических исследований «антиковидной» вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН), сообщает RT.
Исследования пройдут в трех городах: Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске, в исследованиях будут участвовать более 3 тысяч добровольцев.
Точные сроки не названы, однако предполагается завершить испытания в ноябре.
Ранее сообщалось о прохождении регистрации трех российских вакцин от коронавируса, вакцина Центра имени Чумакова — в их числе.ОбществоМедицина
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