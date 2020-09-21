СМИ: ведущий «Русского лото» Михаил Борисов мог подхватить коронавирус в Казани

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Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов мог подхватить коронавирус в Казани. За несколько дней до смерти он выступал в столице Татарстана.

Как сообщает Life.ru, 16 сентября Борисов прочитал стихи своего сына на телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства «Созвездие». В этот же день он встретился со студентами Казанского государственного института культуры. Лекция шла 2 часа, во время нее на сцену выходили пять человек, однако они не контактировали с Борисовым.

Также сообщается, что в Казань Борисов прилетел со своей соведущей Иридой Хусаиновой. Сопровождал их генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

Напомним, что в Москве умер Михаил Борисов. 71-летний актер и режиссер, в прошлом главный режиссер московского драмтеатра «Глобус», заслуженный артист РФ. Он больше был известен в стране как ведущий «Русского лото». Причиной смерти названа новая коронавирусная инфекция в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией.

