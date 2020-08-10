Главное о коронавирусе на 10 августа: новый корпус РКИБ, кальян-переносчик, COVID-19 без антител

Открытие нового корпуса РКИБ



За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, один из них завозной, остальные контактные. Четыре человека госпитализированы, 26 лечатся дома.

В Казани выявили 15 новых заболевших, в Набережных Челнах — двоих. Всего на 10 августа в Татарстане зарегистрировано 5 902 случая COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 750 человек, в том числе семь за минувшие сутки. Жертвами стали 47 человек.



Сегодня на открытие нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы в Казань приедет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Пациенты начнут поступать в новый корпус инфекционной больницы уже сегодня, после 21.00, после завершения торжественных мероприятий.

В Татарстане с сегодняшнего дня отменяется 14-дневная самоизоляция по месту проживания или пребывания для граждан, прибывших из-за рубежа международными вывозными авиарейсами, а также для лиц, совместно с ними проживающих.

Власти Татарстана с 10 августа продлили режим самоизоляции для пожилых жителей республики до 23 августа включительно.



12 августа в Казань прибудет вывозной рейс из Ташкента. Он ожидается в 11.00.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина не стала однозначно рекомендовать или не рекомендовать выезд в Турцию.

Более тяжелое течение коронавируса осенью

За последние сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 259 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 892 654 человек, а выздоровевших — до 696 681 человек.

Зафиксировано 70 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 001 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 30,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 246 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 240,4 тыс. человек.

Правительство России приняло распоряжение о выделении денег на поддержку медработников, которые работают с коронавирусными больными.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян считает, что осенью россиян ждет более тяжелое течение пневмонии, вызванной коронавирусом.



Фото shkola-immunologa.ru

У одного из футболистов питерского «Зенита» выявили коронавирус. Имя игрока не уточняется.



Ученые выявили случаи, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. Об этом рассказал академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.



В Минздраве России сообщили, что курение кальяна вреднее, чем курение сигарет. Также через кальян может распространяться коронавирус.

Россия возобновила полеты в турецкие курортные города — Анталью, Даламан и Бодрум. Улететь пока можно только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

В Башкирии благодаря КТ-исследованию легких десятки жителей Уфы узнали о раке. «Интересный факт мы обнаружили. В результате борьбы с коронавирусом, при первых признаках мы отправляем наших пациентов на КТ. У нас и очереди из-за этого были. Но интересно, что только в Уфе благодаря КТ мы обнаружили 70 случаев онкологических заболеваний, то есть поражения легких онкологией. Человек шел и думал, что у него проблемы с коронавирусом, а в ходе исследования проявлялась онкология», — заявил глава региона Радий Хабиров.

Фото mos.ru

Ожидание вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 19 863 850 человек, 731 374 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 044 864). На второй строчке — Бразилия (3 035 422), на третьей — Индия (2 215 074). Россия на четвертом месте (885 718, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (559 859).

Больше всего смертей зафиксировано в США (162 938). За ними следуют Бразилия (101 049), Мексика (52 298), Великобритания (46 659) и Индия (44 386).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что уже две вакцины, разрабатываемые учеными страны, прошли испытания на животных. Одну из вакцин сейчас испытывают на людях.

Фото tccb.gov.tr

Мадридский футбольный клуб «Атлетико», который 13 августа должен встретиться с немецким «Лейпцигом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, на своем официальном сайте сообщил о двух заболевших коронавирусом.

Исследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, какой способ стерилизации медицинских масок наиболее эффективен в домашних условиях.



Минфин США выступил против выделения властям штатов еще $1 трлн помощи при пандемии.



В Еврокомиссии ожидают создания вакцины от коронавируса к началу 2021 года.



Дарья Пинегина