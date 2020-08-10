Главное о коронавирусе на 10 августа: новый корпус РКИБ, кальян-переносчик, COVID-19 без антител
Открытие нового корпуса РКИБ
За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, один из них завозной, остальные контактные. Четыре человека госпитализированы, 26 лечатся дома.
В Казани выявили 15 новых заболевших, в Набережных Челнах — двоих. Всего на 10 августа в Татарстане зарегистрировано 5 902 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 4 750 человек, в том числе семь за минувшие сутки. Жертвами стали 47 человек.
- Сегодня на открытие нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы в Казань приедет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
- Пациенты начнут поступать в новый корпус инфекционной больницы уже сегодня, после 21.00, после завершения торжественных мероприятий.
- В Татарстане с сегодняшнего дня отменяется 14-дневная самоизоляция по месту проживания или пребывания для граждан, прибывших из-за рубежа международными вывозными авиарейсами, а также для лиц, совместно с ними проживающих.
- Власти Татарстана с 10 августа продлили режим самоизоляции для пожилых жителей республики до 23 августа включительно.
- 12 августа в Казань прибудет вывозной рейс из Ташкента. Он ожидается в 11.00.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина не стала однозначно рекомендовать или не рекомендовать выезд в Турцию.
Более тяжелое течение коронавируса осенью
За последние сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 259 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 892 654 человек, а выздоровевших — до 696 681 человек.
Зафиксировано 70 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 001 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 30,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 246 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 240,4 тыс. человек.
- Правительство России приняло распоряжение о выделении денег на поддержку медработников, которые работают с коронавирусными больными.
- Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян считает, что осенью россиян ждет более тяжелое течение пневмонии, вызванной коронавирусом.
- У одного из футболистов питерского «Зенита» выявили коронавирус. Имя игрока не уточняется.
- Ученые выявили случаи, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. Об этом рассказал академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
- В Минздраве России сообщили, что курение кальяна вреднее, чем курение сигарет. Также через кальян может распространяться коронавирус.
- Россия возобновила полеты в турецкие курортные города — Анталью, Даламан и Бодрум. Улететь пока можно только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.
- В Башкирии благодаря КТ-исследованию легких десятки жителей Уфы узнали о раке. «Интересный факт мы обнаружили. В результате борьбы с коронавирусом, при первых признаках мы отправляем наших пациентов на КТ. У нас и очереди из-за этого были. Но интересно, что только в Уфе благодаря КТ мы обнаружили 70 случаев онкологических заболеваний, то есть поражения легких онкологией. Человек шел и думал, что у него проблемы с коронавирусом, а в ходе исследования проявлялась онкология», — заявил глава региона Радий Хабиров.
Ожидание вакцины
В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 19 863 850 человек, 731 374 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 044 864). На второй строчке — Бразилия (3 035 422), на третьей — Индия (2 215 074). Россия на четвертом месте (885 718, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (559 859).
Больше всего смертей зафиксировано в США (162 938). За ними следуют Бразилия (101 049), Мексика (52 298), Великобритания (46 659) и Индия (44 386).
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что уже две вакцины, разрабатываемые учеными страны, прошли испытания на животных. Одну из вакцин сейчас испытывают на людях.
- Мадридский футбольный клуб «Атлетико», который 13 августа должен встретиться с немецким «Лейпцигом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, на своем официальном сайте сообщил о двух заболевших коронавирусом.
- Исследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, какой способ стерилизации медицинских масок наиболее эффективен в домашних условиях.
- Минфин США выступил против выделения властям штатов еще $1 трлн помощи при пандемии.
- В Еврокомиссии ожидают создания вакцины от коронавируса к началу 2021 года.
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