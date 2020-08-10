Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал туристам отслеживать эпидситуацию в Турции

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Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина не стала однозначно рекомендовать или не рекомендовать выезд в Турцию. Однако она посоветовала отслеживать эпидситуацию в Турции на сайте стопкоронавирус.рф.

«Ситуация развивается очень динамично, и сказать, насколько она благоприятная, я здесь, в Казани, не могу. Но для тех, кто все же решил выехать за рубеж, необходимо напомнить о мерах профилактики. На сегодня, с учетом изменяющихся ситуация, лучше отдохнуть в пределах родной страны, в пределах субъекта, в котором проживаете», — ответила Авдонина.



Также она напомнила о необходимости уточнить условия въезда, и соблюдать меры профилактики. А по возвращению не забыть зарегистрироваться на портале госуслуг и в течение трех дней сдать тест на коронавирус.



Ранее Роспотребнадзор Татарстана рекомендовал не торопиться с путевками в Турцию.

