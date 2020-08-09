Правительство выделит деньги медикам, работающим в коронавирусными больными

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Правительство России приняло распоряжения и выделении денег на поддержку медработников, которые работают с коронавирусными больными. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В 2020 году минздрав получит средства из резервного фонда «целях софинансирования <…> выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам».

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить осуществление финансовой поддержки медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении правительства.



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