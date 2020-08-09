Турция уже начала тесты своей вакцины от COVID-19 на людях

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Турции Релджеп Тайип Эрдоган рассказал, что уже две вакцины, разрабатываемые учеными страны, прошли испытания на животных. Одна из вакцин уже испытывается на людях.

По словам главы Турции, государство вместе с США и Китаем вошло в тройку стран, разрабатывающих собственную вакцину против COVID-19.

«Две наши вакцины успешно прошли испытания на животных, одна из них получила разрешение на клинические испытания на людях», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Ранее сообщалось, что в России запатентовали отечественный препарат «Лейтрагин», который может предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса.

Напомним, в России также разрабатываются сразу несколько вакцин от COVID-19. Скорее всего, первым будет готов препарат, который создают специалисты НИЦ имени Гамалеи. Работают над вакциной и в КФУ.