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На открытие нового корпуса инфекционной больницы в Казани приедет министр здравоохранения России

09:19, 10.08.2020
На открытие нового корпуса инфекционной больницы в Казани приедет министр здравоохранения России
Фото: kremlin.ru

На открытие нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы в Казань приедет министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Торжественное открытие больницы состоится сегодня. Ранее сообщалось, что она откроется в конце августа. До этого события Мурашко отмечал успехи Татарстана в медицинском обслуживании и знакомился с ходом строительства инфекционной больницы в Казани.

Напомним, что ранее Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова.

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