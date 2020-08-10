На открытие нового корпуса инфекционной больницы в Казани приедет министр здравоохранения России

На открытие нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы в Казань приедет министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Торжественное открытие больницы состоится сегодня. Ранее сообщалось, что она откроется в конце августа. До этого события Мурашко отмечал успехи Татарстана в медицинском обслуживании и знакомился с ходом строительства инфекционной больницы в Казани.



Напомним, что ранее Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени Агафонова.

