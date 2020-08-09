Ученые рассказали, как лучше всего стерилизовать маски в домашних условиях

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Исследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, какой способ стерилизации медицинских масок наиболее подходит в домашних условиях.

По данным ученых, обработка медицинских масок в мультиварках в течение 50 минут в режиме «сухой» готовки убивает четыре вида вирусов, включая коронавирус. Они отмечают, что такая обработка эффективнее облучения защитных средств ультрафиолетом.

В первую очередь речь идет о защитных респираторах №95. Но отмечается, что таким способом можно обеззараживать и многоразовые маски, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Science and Technology Letters.

Обработка масок в мультиварке отвечает главным критериям санобработки: обеззараживает, фильтрует и обеспечивает достаточное поступление воздуха в дыхательные пути человека без каких-либо дополнительных приспособлений и реагентов.

Ранее в России предложили добавить в автомобильную аптечку две медицинских трехслойных маски и увеличить количество перчаток до двух пар.