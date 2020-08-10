В новый корпус инфекционной больницы в Казани первые пациенты поступят уже сегодня

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Пациенты начнут поступать в новый корпус инфекционной больницы уже сегодня, после 21.00, после завершения торжественных мероприятий. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.



Также в Набережных Челнах переходит на профильную, плановую работу, 5-я горбольница, что обеспечит городу плановую стационарную помощь.

«Ситуация улучшается, и мы своими действиями его подтверждаем», — добавил Альмир Абашев.

Ранее Минздрав Татарстана назвал эпохальным событием открытия нового корпуса инфекционной больницы.