В новый корпус инфекционной больницы в Казани первые пациенты поступят уже сегодня
Пациенты начнут поступать в новый корпус инфекционной больницы уже сегодня, после 21.00, после завершения торжественных мероприятий. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
Также в Набережных Челнах переходит на профильную, плановую работу, 5-я горбольница, что обеспечит городу плановую стационарную помощь.
«Ситуация улучшается, и мы своими действиями его подтверждаем», — добавил Альмир Абашев.
Ранее Минздрав Татарстана назвал эпохальным событием открытия нового корпуса инфекционной больницы.Общество Татарстан
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