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В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для пассажиров международных вывозных авиарейсов

14:25, 08.08.2020
В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для пассажиров международных вывозных авиарейсов
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об очередном послаблении ограничений, принятых ранее из-за распространения коронавируса.

Согласно документу, отменяется 14-дневная самоизоляция по месту проживания или пребывания для граждан, прибывших из-за рубежа международными вывозными авиарейсами, а также для лиц, совместно с ними проживающих.

Помимо этого, власти Татарстана продлили режим самоизоляции для пожилых жителей республики до 23 августа включительно.

Постановление вступает в силу с 10 августа.

Общество Татарстан

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