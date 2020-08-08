В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для пассажиров международных вывозных авиарейсов
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об очередном послаблении ограничений, принятых ранее из-за распространения коронавируса.
Согласно документу, отменяется 14-дневная самоизоляция по месту проживания или пребывания для граждан, прибывших из-за рубежа международными вывозными авиарейсами, а также для лиц, совместно с ними проживающих.
Помимо этого, власти Татарстана продлили режим самоизоляции для пожилых жителей республики до 23 августа включительно.
Постановление вступает в силу с 10 августа.Общество Татарстан
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