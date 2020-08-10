Ученый считает, что осенью россиян ждет более тяжелое течение COVID-19

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Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян считает, что осенью россиян ждет более тяжелое течение пневмонии, вызванной коронавирусом.

По его словам, к этому приведет сочетание сезонных инфекций с новой коронавирусной инфекцией. При этом в будущем эпидсезоне ожидается циркуляция иных, чем в прошлые годы, штаммов гриппа, от которых россияне еще не прививались.

«Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 — утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту. Не ясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — сказал эксперт в интервью газете «Известия».

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