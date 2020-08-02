Главное о коронавирусе на 2 августа: в Казани вылечили 92-летнего ветерана, ВОЗ прогнозирует пандемию надолго
Проверки лагерей
За последние сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай коронавируса. 12 человек госпитализированы, 19 лечатся дома.
В Казани выявили 13 новых заболевших, в Зеленодольском и Нижнекамском районе заболели по четыре человека.
На 2 августа в Татарстане зафиксировано 5 664 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 4 561 человек, в том числе двое за минувшие сутки.
- В Казани вылечили от коронавируса 92-летнего Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова. Врачи объяснили, что пожилому пациенту переливали донорскую плазму с антителами.
- Для профилактики коронавируса управление Роспотребнадзора намерено провести в детских лагерях Татарстана внеплановые проверки.
- Когда жара спала и пляж в Лаишево опустел, все тот же Роспотребнадзор разрешил там купаться. В этом году пляж «Камское море» стал одним из символов несоблюдения социальной дистанции.
Бесплатная вакцина
За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 649 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 850 870 человек, а выздоровевших — до 650 173 человек.
Зафиксировано 70 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 14 128 человек.
- По данным портала стопкоронавирус.рф, количество активных случаев в стране выросло за сутки на 1 708. Всего же на сегодня коронавирусом болеют 186 569 пациентов.
- Клинические испытания одной из вакцин от COVID-19 завершены. Прививка от коронавируса в России будет бесплатной, пообещал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
- Главврач «Коммунарки» Денис Проценко объяснил, как звучит «ковидный» кашель, а заодно назвал еще один симптом — чувство непроходящего першения в горле.
- Еще две страны восстановят авиасообщение с Россией. Самолеты начнут регулярно летать в Абхазию и Швейцарию.
- В Уфе ввели карантин в одном из дежурных детских садов из-за положительного теста на коронавирус у одного из родителей.
Пандемия с человечеством надолго
В мире коронавирусом нового типа на 11.00 (мск) заразились 17 853 948 человек, 679 487 человек скончались. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 620 502). На второй строчке — Бразилия (2 707 877), на третьей — Индия (1 750 723). Россия на четвертом месте, на пятом — ЮАР (503 290).
- Эксперты ВОЗ обсудили, как долго продлится пандемия коронавируса, и пришли к выводу, что болезнь с человечеством надолго. В следующий раз они соберутся через три месяца, значит, раньше ждать улучшения ситуации вряд ли стоит.
- В Германии прошла массовая акция против ограничений, введенных из-за коронавируса. В Берлине на улицы вышли около 20 тысяч человек.
- Турецкие отельеры надеются восстановиться после «коронакризиса». Они обещают, что не станут поднимать цены для туристов.
- Власти вьетнамского Дананга, где началась массовая вспышка заболевания, намерены проверить на COVID-19 все население.
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