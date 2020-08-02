Главное о коронавирусе на 2 августа: в Казани вылечили 92-летнего ветерана, ВОЗ прогнозирует пандемию надолго

Проверки лагерей

За последние сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай коронавируса. 12 человек госпитализированы, 19 лечатся дома.

В Казани выявили 13 новых заболевших, в Зеленодольском и Нижнекамском районе заболели по четыре человека.

На 2 августа в Татарстане зафиксировано 5 664 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 4 561 человек, в том числе двое за минувшие сутки.

В Казани вылечили от коронавируса 92-летнего Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова. Врачи объяснили, что пожилому пациенту переливали донорскую плазму с антителами.

Для профилактики коронавируса управление Роспотребнадзора намерено провести в детских лагерях Татарстана внеплановые проверки.

Когда жара спала и пляж в Лаишево опустел, все тот же Роспотребнадзор разрешил там купаться. В этом году пляж «Камское море» стал одним из символов несоблюдения социальной дистанции.

Бесплатная вакцина

За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 649 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 850 870 человек, а выздоровевших — до 650 173 человек.

Зафиксировано 70 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 14 128 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф, количество активных случаев в стране выросло за сутки на 1 708. Всего же на сегодня коронавирусом болеют 186 569 пациентов.

Клинические испытания одной из вакцин от COVID-19 завершены. Прививка от коронавируса в России будет бесплатной, пообещал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко объяснил, как звучит «ковидный» кашель, а заодно назвал еще один симптом — чувство непроходящего першения в горле.

Еще две страны восстановят авиасообщение с Россией. Самолеты начнут регулярно летать в Абхазию и Швейцарию.



В Уфе ввели карантин в одном из дежурных детских садов из-за положительного теста на коронавирус у одного из родителей.

Пандемия с человечеством надолго

В мире коронавирусом нового типа на 11.00 (мск) заразились 17 853 948 человек, 679 487 человек скончались. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 620 502). На второй строчке — Бразилия (2 707 877), на третьей — Индия (1 750 723). Россия на четвертом месте, на пятом — ЮАР (503 290).

Эксперты ВОЗ обсудили, как долго продлится пандемия коронавируса, и пришли к выводу, что болезнь с человечеством надолго. В следующий раз они соберутся через три месяца, значит, раньше ждать улучшения ситуации вряд ли стоит.



В Германии прошла массовая акция против ограничений, введенных из-за коронавируса. В Берлине на улицы вышли около 20 тысяч человек.

Турецкие отельеры надеются восстановиться после «коронакризиса». Они обещают, что не станут поднимать цены для туристов.

Власти вьетнамского Дананга, где началась массовая вспышка заболевания, намерены проверить на COVID-19 все население.

Евгений Калашников