В детских лагерях Татарстана пройдут внеплановые проверки
В Татарстане в течение августа Роспотребнадзор по РТ будет проводить выездные внеплановые проверки всех лагерей детского отдыха и операторов питания, рассказала главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.
Отмечается, в период первого месяца работы лагерей специалисты выявляли нарушения соблюдения социальной дистанции, отсутствие дозаторов с антисептиком.
За эта неделю нарушения выявили в 16 лагерях в 9 муниципальных районах, наибольшее количество — в лагере им. Джалиля в Зеленодольском районе. Одним из частых нарушений стал несоблюдение правил заезда детей и сотрудников лагерей, передает пресс-служба правительства РТ.
В понедельник Роспотребнадзор по РТ сообщал, что отдыхающие в детских лагерях и санаториях Татарстана не заражались новой коронавирусной инфекцией.
За первую смену в детских лагерях республики отдохнуло более 14 тыс. детей.ОбществоВластьМедицинаОбразование Татарстан
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