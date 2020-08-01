В детских лагерях Татарстана пройдут внеплановые проверки

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане в течение августа Роспотребнадзор по РТ будет проводить выездные внеплановые проверки всех лагерей детского отдыха и операторов питания, рассказала главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

Отмечается, в период первого месяца работы лагерей специалисты выявляли нарушения соблюдения социальной дистанции, отсутствие дозаторов с антисептиком.

За эта неделю нарушения выявили в 16 лагерях в 9 муниципальных районах, наибольшее количество — в лагере им. Джалиля в Зеленодольском районе. Одним из частых нарушений стал несоблюдение правил заезда детей и сотрудников лагерей, передает пресс-служба правительства РТ.

В понедельник Роспотребнадзор по РТ сообщал, что отдыхающие в детских лагерях и санаториях Татарстана не заражались новой коронавирусной инфекцией.



За первую смену в детских лагерях республики отдохнуло более 14 тыс. детей.