В Татарстане разрешили купаться на пляже «Камское море», когда погода заметно испортилась

Татарстанское управление Роспотребнадзора выдало исполкому Лаишевского района санитарно-эпидемиологическое заключение на использование пляжа «Камское море». Это означает, что санитарная служба разрешила купание на знаменитом пляже.

Таким образом в республике на сегодня два пляжа, на которых купание разрешено официально, рассказала сегодня на пресс-конференции замглавы республиканского управления Любовь Авдонина.

Напомним, официально пляж был открыт. Однако купаться в реке при этом не рекомендовалось.

Массовый наплыв на «Камское море» наблюдался на протяжении всех жарких дней. Не помогал ни запрет Роспотребнадзора, ни предупреждающие плакаты, ни тракторы, которыми местные власти перегородили ряд дорог. Из-за жаркой погоды, весенней самоизоляции и невозможности выехать на курорт казанцы стремились на этот благоустроенный пляж забыв об опасности микробов и коронавируса.