Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

В России вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что вакцинация будет плановой, передает «РИА Новости».

Также сегодня Мурашко сообщил о завершении клинических испытании вакцины от коронавируса Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Он допустил, что массовая вакцинация может начаться уже осенью — в октябре. Первыми вакцину получат медики и учителя.

