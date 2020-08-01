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Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

18:44, 01.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
Фото: pxhere.com

В России вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что вакцинация будет плановой, передает «РИА Новости».

Также сегодня Мурашко сообщил о завершении клинических испытании вакцины от коронавируса Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Он допустил, что массовая вакцинация может начаться уже осенью — в октябре. Первыми вакцину получат медики и учителя.

ОбществоМедицина
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