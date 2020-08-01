Казанские врачи вылечили от коронавируса 92-летнего ветерана труда

В Казани во временном инфекционном госпитале республиканской клинической больницы вылечили от коронавируса 92-летнего ветерана труда Ильдуса Мостюкова.

Пенсионер рассказал о своих симптомах — у него была высокая температура — 39 градусов, которая не спадала 10 дней, недомогание, «туман» в голове и общая слабость.

В реанимацию РБКБ Мостюковп прибыл в тяжелом состоянии, ему требовалась подача кислорода.

За время болезни пациент потерял в весе четыре килограмма.

По словам начальника временного инфекционного госпиталя РКБ Михаила Бурмистрова, выздороветь ветерану помог его настрой. Также хороший терапевтический эффект на пациента оказало переливание донорской антиковидной плазмы, передает пресс-служба Минздрава Татарстана.

