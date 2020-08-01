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Россия открывает границы с Абхазией

15:19, 01.08.2020
Россия открывает границы с Абхазией
Фото: realnoevremya.ru

Россия снимает ограничения на пересечении границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, с сегодняшнего дня россияне могут свободно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.

Как уточнили в пресс-службе правительства РФ, решение об открытии границ было принято вчера, 31 июля, в ходе заседания оперштаба.

Сегодня стало известно, что Россия возобновит авиаперелеты в Швейцарию с середины августа.

Также с сегодняшнего дня из России начинают летать самолеты в Турцию, Великобританию и Танзанию.

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