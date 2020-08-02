Эксперты ВОЗ рассказали, как долго продлится пандемия COVID-19

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения собрался, чтобы обсудить пандемию коронавируса. Эксперты считают, что COVID-19 в ближайшее время не будет побежден.

Следующее заседание пройдет через три месяца, передает «РИА Новости». Похоже, что в ближайшее время особых изменений ситуации ждать не стоит.

В чрезвычайном комитете организации отметили необходимость консолидировать усилия по решению этой проблемы и призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «антиковидные» прививки в стране будут бесплатными для населения.