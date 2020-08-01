Россия восстановит авиасообщение со Швейцарией

С 15 августа Россия сможет восстановить полеты регулярных авиарейсов в Швейцарию. Самолеты будут летать раз в неделю.

Опрештадб решил, что авиасообщение между Москвой и Женевой может быть снова открыто уже с середины августа, передает «РИА Новости».

Рейсы будут совершаться с периодичностью один раз в неделю, уточнили в оперативном штабе и напомнили, что 1 августа в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача РФ о порядке прибытия в Россию воздушным транспортом.

Напомним, что с сегодняшнего дня из России могут также летать самолеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Также в скором времени будут запущены рейсы в Абхазию.