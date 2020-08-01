Главврач Коммунарки рассказал об особенностях «коронавирусного кашля»

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, какой кашель характерен для человека, который заболел COVID-19.

По его словам, кашель заболевшего коронавирусом человека не спутаешь ним с чем. Проценко пояснил, что такой кашель имеет особенные интонации — не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Также у человека имеется чувство непроходящего першения, передает «Российская газета».

В мае врачи больницы в Коммунарке выявили еще один примечательный симптом коронавируса — высыпания на руках и животе.