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Главврач Коммунарки рассказал об особенностях «коронавирусного кашля»

17:59, 01.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главврач Коммунарки рассказал об особенностях «коронавирусного кашля»
Фото: realnoevremya.ru

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, какой кашель характерен для человека, который заболел COVID-19.

По его словам, кашель заболевшего коронавирусом человека не спутаешь ним с чем. Проценко пояснил, что такой кашель имеет особенные интонации — не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Также у человека имеется чувство непроходящего першения, передает «Российская газета».

В мае врачи больницы в Коммунарке выявили еще один примечательный симптом коронавируса — высыпания на руках и животе.

ОбществоМедицина
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