Отельеры Турции не будут повышать цены в этом сезоне

Фото: realnoevremya.ru / Ольга Голыжбина

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заверил, что цены в турецких отелях не подскочат после возобновления авиасообщения с Россией.

«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — приводит его слова «РИА Новости».

Прогнозировать сколько российских туристов посетит в этом году Турцию эксперт не стал.

Ранее уже сообщалось, что турецкие отели подняли цены.

Россия с субботы возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. С 1 августа открыты полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и обратно. С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с 1 августа можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

