Главное к утру: последний день голосования по поправкам в Конституцию, новые очаги коронавируса
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 1 июля.
- Сегодня пройдет основной день голосования по поправкам в Конституцию. 1 июля является основным днем голосования, утвержденным президентом Владимиром Путиным.
- На Казанском авиазаводе зафиксировано несколько случаев заражения сотрудников коронавирусной инфекцией.
- В Татарстане 20% полигонов ТБО остается без лицензии. В республике насчитывается 49 полигонов ТБО. Однако из них около 10 свалок почти 20 лет не имеют лицензии.
- Съемочная группа сериала о челнинской гоночной команде «КАМАЗ-мастер» объявила кастинг для мужчин от 20 до 45 лет. Киношники отбирают массовку для сцен мотокроссов, заездов и съемок в Казани.
- Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов прокомментировал позицию относительно голосования по поправкам в Конституцию своей бывшей помощницы Алсу Саетовой, возглавляющей издание «Площадь Свободы».
Министр подчеркнул, что не разделяет ее взглядов на голосование, но продолжает общаться с экс-подчиненной.
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