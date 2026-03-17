С начала января в ДТП в Татарстане погибли 57 человек

На сегодня в республике зарегистрировали 463 аварии

С начала января в Татарстане произошло 463 ДТП — в них погибли 57 человек и получил ранения 581. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

— На сегодня зарегистрировано 463 ДТП, в которых 57 человек погибли и 581 пострадал. При снижении количества ДТП и пострадавших отмечается рост количества погибших, — рассказал он.

По сравнению с прошлым годом число погибших выросло на 19 человек, добавил он. Самыми частыми нарушениями стали превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу и наезд на пешехода.

В частности, в республике зарегистрировано 40 ДТП с детьми — в них пострадали 45 несовершеннолетних, один погиб. В Татарстане привлекли к ответственности более 1,5 тыс. водителей, которые перевозили детей без детских кресел. «Только представьте, какая цифра», — подчеркнул Гарипов.

Напомним, Госавтоинспекция Татарстана выступила с инициативой усилить ответственность за выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде. Председатель комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров поддержал инициативу, отметив необходимость дополнительной проработки вопроса.

