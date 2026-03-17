Матвиенко призвала убрать старые автобусы из российских городов

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подняла вопрос обновления общественного транспорта в российских городах во время встречи с министром транспорта России Андреем Никитиным, сообщает ТАСС.

Особое внимание председатель Совфеда уделила вопросу безопасности пассажиров. Она потребовала незамедлительно убрать из городов старые, битые и технически неисправные автобусы, несмотря на то, что их владельцы получают прибыль от перевозок. При этом Матвиенко подчеркнула важность поддержки добросовестных частных компаний в сфере пассажирских перевозок.

По мнению спикера верхней палаты парламента, тема общественного транспорта является крайне важной для всех граждан России. По ее мнению, в последние годы хоть и наблюдаются определенные улучшения в этой сфере, работа требует более системного подхода.

Матвиенко отметила, что замена нескольких автобусов в отдельных городах не решает проблему комплексно. Она подчеркнула необходимость контроля качества транспортного обслуживания как со стороны государства, так и частного сектора.

Напомним, что в Казани планируют заменить 106 автобусов в этом году. Мэр города Ильсур Метшин сообщил во время недавней сессии Казгордумы, что общественным транспортом пользуется треть жителей.

