Под предлогом «измены Родине» мошенники выманили у женщины из Зеленодольска 4,6 млн рублей

В ходе расследования выяснилось, что часть похищенных средств — более 1 миллиона рублей — поступила на счет 36-летнего мужчины

Фото: Динар Фатыхов

В Зеленодольске городская прокуратура вмешалась в ситуацию с обманом супруги участника СВО. Женщина стала жертвой мошенников, которые похитили у нее миллионы

Злоумышленники, выдав себя за курьеров службы доставки цветов, получили доступ к личному кабинету потерпевшей на портале «Госуслуги». Сменив пароль и угрожая уголовной ответственностью за «измену Родине», они убедили женщину перевести крупную сумму — 4,6 млн рублей — на неизвестные счета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. В ходе расследования выяснилось, что часть похищенных средств — более 1 миллиона рублей — поступила на счет 36-летнего мужчины.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании средств. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.

Наталья Жирнова